Президент России Владимир Путин прилетел во Владивосток для участия в Восточном экономическом форуме. Он выступил с объемной речью в пятницу, 5 сентября 2025 года. Уже опубликовано полное видео выступление Владимира Путина на ВЭФ-2025.
В ходе своего выступления Путин поднял вопросы экономического роста, укрепления международных отношений и обеспечения государственной безопасности. Российский президент подчеркнул важность подобных форумов для обмена знаниями и установления деловых контактов.
Нужно отметить, что президент России прилетел во Владивосток 4 сентября 2025 года. У него была обширная программа, сразу же после прилета Путин направился в филиал центра «Россия» во Владивостоке. Также у Путина были запланированы встречи с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко и вице-премьером Юрием Трутневым, а также президент провел другие встречи очно и по видеосвязи.