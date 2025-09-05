Опубликовано полное видео выступление Владимира Путина на ВЭФ-2025

Нужно отметить, что президент России прилетел во Владивосток 4 сентября 2025 года. У него была обширная программа, сразу же после прилета Путин направился в филиал центра «Россия» во Владивостоке. Также у Путина были запланированы встречи с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко и вице-премьером Юрием Трутневым, а также президент провел другие встречи очно и по видеосвязи.