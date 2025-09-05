Путин высказался о возможности передать ИИ определение ключевой ставки

Президент Владимир Путин высказался относительно возможности использования искусственного интеллекта для определения ключевой ставки. Соответствующее заявление прозвучало во время пленарного заседания Десятого Восточного экономического форума.
Путин выразил уверенность в том, что возможности искусственного интеллекта можно использовать при принятии решений во всех сферах, включая область ответственности Центрального банка. Однако он подчеркнул, что окончательные решения должны принимать конкретные люди, которые и несут персональную ответственность за их последствия.
«Принимать такие решения должен конкретный человек, он и должен нести ответственность. А с искусственного интеллекта ты ничего не спросишь», — добавил глава государства.
Прежде глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что возможности искусственного интеллекта в макроэкономическом анализе и прогнозировании, включая вопросы определения ключевой ставки, остаются ограниченными. По ее словам, технологии ИИ пока не могут заменить совет директоров ЦБ в принятии важных решений.