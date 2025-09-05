Ричмонд
Путин высказался о возможности передать ИИ определение ключевой ставки

Путин заявил, что ответственность определения ключевой ставки должен нести человек.

Источник: Комсомольская правда

Президент Владимир Путин высказался относительно возможности использования искусственного интеллекта для определения ключевой ставки. Соответствующее заявление прозвучало во время пленарного заседания Десятого Восточного экономического форума.

Путин выразил уверенность в том, что возможности искусственного интеллекта можно использовать при принятии решений во всех сферах, включая область ответственности Центрального банка. Однако он подчеркнул, что окончательные решения должны принимать конкретные люди, которые и несут персональную ответственность за их последствия.

«Принимать такие решения должен конкретный человек, он и должен нести ответственность. А с искусственного интеллекта ты ничего не спросишь», — добавил глава государства.

Прежде глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что возможности искусственного интеллекта в макроэкономическом анализе и прогнозировании, включая вопросы определения ключевой ставки, остаются ограниченными. По ее словам, технологии ИИ пока не могут заменить совет директоров ЦБ в принятии важных решений.

