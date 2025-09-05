Путин высказался о возможности передать ИИ определение ключевой ставки

Путин выразил уверенность в том, что возможности искусственного интеллекта можно использовать при принятии решений во всех сферах, включая область ответственности Центрального банка. Однако он подчеркнул, что окончательные решения должны принимать конкретные люди, которые и несут персональную ответственность за их последствия.