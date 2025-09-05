Путин назвал избыточными запросы Киева прибыть на встречу в названное ими место

Российский лидер Владимир Путин во время пленарного заседания на Восточном экономическом форуме 2025 (ВЭФ) назвал избыточными запросами Киева предложение украинской стороны приехать для переговоров в названное ими место.
«Если нам говорят, мы хотим с вами встречи, ну вы поезжайте туда-то на эту встречу. Мне кажется, это просто избыточные запросы в наш адрес», — подчеркнул Путин, говоря о возможности встречи российской и украинской делегаций по вопросу разрешению конфликта.
Напомним, что 4 сентября, после рабочей поездки в Китай, Владимир Путин прибыл во Владивосток. Десятый ВЭФ же стартовал 3 сентября. Форум, в котором участвуют представители более 70 стран, проходит под девизом «Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания».
Как KP.RU писал ранее, Владимир Путин заявил о готовности Москвы соблюдать мирные договоренности по Украине после их достижения. Глава государства также подчеркнул, что смысла в размещении иностранных солдат на Украине нет. Глава РФ уже пригласил лидера Незалежной в Москву для разговора.
5 сентября Владимир Путин проводит пленарное заседание ВЭФ. KP.RU ведет прямую онлайн-трансляцию.