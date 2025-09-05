В Прикамье закончено расселение многоквартирных домов, признанных аварийными до 2017 года

За шесть лет из аварийного и ветхого жилья в комфортные условия переехали более 55,5 тысячи жителей Прикамья, рассказал в ходе прямого эфира губернатор Дмитрий Махонин.
На днях в Пермском крае закончили расселение многоквартирных домов, признанных аварийными до 2017 года. Последним был введен в эксплуатацию дом на ул. Ленина в пос. Октябрьский. В новую пятиэтажку из ветхого жилья переедут 50 семей.
Теперь начнется расселение жилья, которое признано аварийным позже. Новая краевая адресная программа расселения жилья, признанного аварийным с 1 января 2017 по 1 января 2022, уже разработана и утверждена. До 2030 года в Прикамье планируется переселить из аварийного и ветхого жилья 25,9 тысячи человек.