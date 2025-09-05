Губернатор Хоценко оценил ход ремонта дороги Омск—Муромцево—Седельниково

Губернатор Виталий Хоценко прибыл с рабочей поездкой в Седельниковском районе. В числе площадок, которые посетил глава региона — ремонтируемая по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» автомобильная дорога Омск—Муромцево—Седельниково.