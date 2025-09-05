Ричмонд
Губернатор Хоценко оценил ход ремонта дороги Омск—Муромцево—Седельниково

Глава Омской области побывал с рабочим визитом в Седельниковском районе.

Источник: Комсомольская правда

Губернатор Виталий Хоценко прибыл с рабочей поездкой в Седельниковском районе. В числе площадок, которые посетил глава региона — ремонтируемая по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» автомобильная дорога Омск—Муромцево—Седельниково.

Магистраль имеет ключевое значение для транспортной доступности сразу двух районов области. Работы на объекте ведет ООО «СтройТраст», подрядчик должен будет отремонтировать более 14 км трассы.

«Работы идут в графике. Подрядчик обещает завершить все в срок», — оценил глава региона ход ремонта Виталий Хоценко.

На объекте уже выполнен комплекс мероприятий по выравниванию профиля покрытия, методом холодного ресайклинга с добавлением щебеночно-песчаной смеси и цемента укреплено основание, уложено два слоя асфальтобетонного покрытия.

На завершающем этапе ремонтных работ подрядчик приступит к укреплению обочин, нанесению разметки и установке дорожных знаков.