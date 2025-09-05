Путин признал критику ставки ЦБ со стороны банков и Минэкономразвития

Глава ВТБ Андрей Костин открыто критикует уровень ключевой ставки Центробанка. Об этом на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ) рассказал президент России Владимир Путин.
Глава государства подчеркнул, что банкиры и представители других структур также считают текущие условия жёсткими. По его словам, каждая из сторон по-своему права в оценке ситуации.
«Спросите руководителя ВТБ, он тоже вам скажет, что да, перегибают, переморозили и так далее. У нас Министерство экономического развития будет то же самое говорить, и каждый по-своему прав», — заявил он.
Юбилейный Восточный экономический форум проходит с 3 по 6 сентября на территории Дальневосточного федерального университета. В этом году его ключевая тема — «Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания».
Ранее Владимир Путин поручил до ноября утвердить план развития редкоземельной индустрии.