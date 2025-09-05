Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин признал критику ставки ЦБ со стороны банков и Минэкономразвития

Каждая из сторон по-своему права в оценке ситуации, заявил президент РФ.

Источник: Аргументы и факты

Глава ВТБ Андрей Костин открыто критикует уровень ключевой ставки Центробанка. Об этом на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ) рассказал президент России Владимир Путин.

Глава государства подчеркнул, что банкиры и представители других структур также считают текущие условия жёсткими. По его словам, каждая из сторон по-своему права в оценке ситуации.

«Спросите руководителя ВТБ, он тоже вам скажет, что да, перегибают, переморозили и так далее. У нас Министерство экономического развития будет то же самое говорить, и каждый по-своему прав», — заявил он.

Юбилейный Восточный экономический форум проходит с 3 по 6 сентября на территории Дальневосточного федерального университета. В этом году его ключевая тема — «Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания».

Ранее Владимир Путин поручил до ноября утвердить план развития редкоземельной индустрии.

Узнать больше по теме
Андрей Костин: биография главы ВТБ, известные скандалы с его участием
Российский банкир, общественный деятель, председатель и президент одного из крупнейших отечественных банков. За годы работы в ВТБ Андрей Костин не единожды сталкивался с критикой и скандалами. Рассмотрим их и его биографию детальнее.
Читать дальше