Первое отделение по шахматам на базе спортшколы примет детей в Кирове

Первое в Кировской области отделение по шахматному спорту на базе спортшколы откроется в столице региона при поддержке госпрограммы «Спорт России». Об этом сообщили в управлении массовых коммуникаций области.
Секция разместится в филиале спортивной школы олимпийского резерва «Юность» на Динамовском проезде, 10. Там в сентябре завершат ремонт, а в октябре отделение примет юных шахматистов и тренеров. Впереди спортсменов ждут регулярные занятия, подготовка к соревнованиям, а также проведение турниров.
«Сейчас мы не просто ремонтируем помещение, а создаем современное, комфортное пространство, которое станет настоящим центром притяжения для шахматистов всех возрастов. Здесь будет все необходимое — качественная мебель и современный инвентарь, чтобы спортсмены могли тренироваться, развиваться и побеждать», — рассказал министр спорта Кировской области Сергей Сулик.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.