Трое мужчин из Ленобласти притворились участниками СВО ради выплат

Во время обысков в квартирах подозреваемых изъяли доказательства, подтверждающие их причастность к мошеннической схеме. Следствие готовит ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства преступления, а также возможные соучастники. Расследование направлено на выявление системных нарушений, позволивших злоумышленникам незаконно получить средства областного бюджета.