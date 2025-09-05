Ричмонд
Трое мужчин из Ленобласти притворились участниками СВО ради выплат

Мошенники получили единовременные выплаты, но на спецоперацию так и не отправились.

Источник: Комсомольская правда

В Ленинградской области задержаны мошенники, похитившие бюджетные средства под видом контрактников. Об этом сообщила пресс-служба СК России по региону.

— Аферисты действовали по предварительному сговору и предоставили в Центр социальной защиты населения поддельные документы для получения единовременных выплат военнослужащим-контрактникам, не планируя фактически проходить военную службу, — рассказали в Следкоме.

Во время обысков в квартирах подозреваемых изъяли доказательства, подтверждающие их причастность к мошеннической схеме. Следствие готовит ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства преступления, а также возможные соучастники. Расследование направлено на выявление системных нарушений, позволивших злоумышленникам незаконно получить средства областного бюджета.