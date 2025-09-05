В 2026 году в Феодосии начнут строить ледовый каток

На этот раз проект реализуют в Феодосии. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксёнов.
По его информации, сейчас идет проектирование ледового катка, реализацию проекта планируют начать в 2026 году.
Аксёнов провел встречу с заслуженным мастером спорта, руководителем спортшколы зимних видов спорта «Наследие» Ильей Авербухом. Они обсудили проведение в республике ледового шоу «Чемпионы».
Ранее сообщалось, что в Ялте построят модульный плавательный бассейн и восстановят теннисные корты. На это из государственного и республиканского бюджетов выделят 400 млн рублей.