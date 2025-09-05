Ричмонд
В 2026 году в Феодосии начнут строить ледовый каток

Еще один ледовый каток появится в Республике Крым.

Источник: t.me/Aksenov82

На этот раз проект реализуют в Феодосии. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксёнов.

По его информации, сейчас идет проектирование ледового катка, реализацию проекта планируют начать в 2026 году.

Аксёнов провел встречу с заслуженным мастером спорта, руководителем спортшколы зимних видов спорта «Наследие» Ильей Авербухом. Они обсудили проведение в республике ледового шоу «Чемпионы».

Ранее сообщалось, что в Ялте построят модульный плавательный бассейн и восстановят теннисные корты. На это из государственного и республиканского бюджетов выделят 400 млн рублей.