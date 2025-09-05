49% новосибирцев хотят работать официально

Уровень дохода существенно влияет на отношение к официальному трудоустройству. Среди высокодоходных групп (от 100 тысяч рублей) только 27% согласны на неофициальную оплату, при этом 53% категорически против. В то же время среди новосибирцы с более низким доходом доля согласных на «серую» зарплату составляет 37%.