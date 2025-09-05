49% новосибирцев хотят работать официально

Наиболее склонны к «серой» зарплате новосибирцы среднего возраста (35−45 лет) — 38% из них готовы работать без оформления.
По данным опроса SuperJob половина жителей Новосибирска (49%) категорически против работы без оформления. При этом наблюдается заметное различие между полами: мужчины (35%) чаще соглашаются на неофициальную оплату труда, чем женщины (30%).
Возраст играет важную роль в принятии решения о трудоустройстве. Наиболее склонны к «серой» зарплате новосибирцы среднего возраста (35−45 лет) — 38% из них готовы работать без оформления. Молодёжь до 35 лет и люди старше 45 лет проявляют меньшую готовность к таким условиям — 30% и 28% соответственно.
Уровень дохода существенно влияет на отношение к официальному трудоустройству. Среди высокодоходных групп (от 100 тысяч рублей) только 27% согласны на неофициальную оплату, при этом 53% категорически против. В то же время среди новосибирцы с более низким доходом доля согласных на «серую» зарплату составляет 37%.
Образование также определяет отношение к оформлению трудовых отношений. Жители Новосибирска с высшим образованием реже соглашаются на неофициальное трудоустройство (28%), в то время как среди тех, кто имеет среднее профессиональное образование, этот показатель достигает 36%.