Отопительный сезон в Сочи начнется в ноябре

Почти все котельные в Сочи подготовили к зиме.

Источник: Комсомольская правда

В Сочи полным ходом идет подготовка к предстоящему отопительному сезону. По словам мэра курорта Андрея Прошунина, на данный момент к зиме уже подготовлены 79 из 84 котельных. Работы ведутся в соответствии с утвержденным графиком.

Сейчас также проводятся промывка и опрессовка сетей потребителей: в многоквартирных домах, школах, детских садах и поликлиниках. Подача тепла в Сочи, по традиции, начнется в ноябре, в зависимости от погодных условий.

«Эффективность и устойчивость работы всего теплоэнергетического комплекса города должны быть обеспечены и тщательно проверены заблаговременно до начала холодов, — написал Прошунин в своем телеграм-канале. — Каждый наш гость и житель должны быть уверены, что в домах зимой будут стабильно тепло и горячая вода».

Ранее сообщалось, что в Сочи обновили три километра электросетей за неделю.