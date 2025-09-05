Экспозиционно-образовательный центр «Планета Океан» открылся в Калининграде

Морской центр «Планета Океан» открылся для посетителей в Калининграде, сообщает министерство экономического развития, промышленности и торговли региона. Создание новых культурно-образовательных пространств — одна из задач нацпроекта «Семья».
Комплекс строили в течение 13 лет. Он представляет собой шар, собранный из нескольких тысяч прочных изогнутых стекол с нанесенными на них изображениями облаков и циклонов.
В центре семь этажей. Каждый из них — это лаборатория по изучению Мирового океана. Там есть аквариумы с обитателями больших рек и глубоких озер, коралловых рифов, мангровых зарослей и открытого океана.
В августе для посетителей открылись четыре этажа выставочных пространств: «Лаборатория Балтики», «Аквариумы», зал «Большой Океан», «Лаборатория красоты» и библиотека. В ноябре можно будет побывать в «Лаборатории технологий» и «Лаборатории космоса и земли», а к концу 2025 года — в «Лаборатории жизни» и «Лаборатории воды».
Кроме того, уже работает образовательный центр «ОКЕАНиЯ». Там есть морские классы и штаб-квартира Калининградского областного отделения Русского географического общества, а также большой лекционный зал, в котором проходят кинопоказы и встречи с учеными.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.