В первые выходные сентября в Омске снова перекроют улицу Ленина

Мэрия Омска в пятницу, 5 сентября 2025 года, напомнила, что на все выходные дни снова перекроют улицу Ленина. Ограничение движения всех видов транспорта будет действовать с 20 часов пятницы, 5 сентября, до 20 часов воскресенья, 7 сентября.
В связи с этим будет закрыт участок от транспортной развязки на площади Победы до улицы Партизанской.
Автомобилистам предлагают объезжать перекрытый участок улицы Ленина по улицам Гагарина, Тарской, Спартаковской, Партизанской, Бударина, Щербанева.
Кроме того, из-за перекрытия изменится маршрут автобуса № 73 и троллейбуса № 8.
Ранее «СуперОмск» сообщал, что после голосования в телеграм-канале губернатора Омской области Виталия Хоценко было решено продлить «Пешеходный Любинский» до конца сентября 2025 года.