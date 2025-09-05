В первые выходные сентября в Омске снова перекроют улицу Ленина

Мэрия Омска в пятницу, 5 сентября 2025 года, напомнила, что на все выходные дни снова перекроют улицу Ленина. Ограничение движения всех видов транспорта будет действовать с 20 часов пятницы, 5 сентября, до 20 часов воскресенья, 7 сентября.