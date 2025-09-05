В Москве в центре 6 сентября не будут ходить трамваи

«В субботу, 6 сентября, примерно с 8:00 до 18:30 трамваи не будут ходить между Павелецким вокзалом и метро “Чистые пруды”. В это время трамваи поедут по измененным маршрутам: А — от МЦД Калитники через метро “Пролетарская” до МЦК Дубровка, 3 — от метро “Чертановская” через Павелецкий вокзал до метро “Пролетарская”, 39 — от метро “Университет” через Павелецкий вокзал до метро “Пролетарская”, — говорится в сообщении.