В Москве в центре 6 сентября не будут ходить трамваи

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Маршруты трамваев в центре Москвы будут изменены 6 сентября. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

Источник: РИА "Новости"

«В субботу, 6 сентября, примерно с 8:00 до 18:30 трамваи не будут ходить между Павелецким вокзалом и метро “Чистые пруды”. В это время трамваи поедут по измененным маршрутам: А — от МЦД Калитники через метро “Пролетарская” до МЦК Дубровка, 3 — от метро “Чертановская” через Павелецкий вокзал до метро “Пролетарская”, 39 — от метро “Университет” через Павелецкий вокзал до метро “Пролетарская”, — говорится в сообщении.

Также с 11:30 маршрут автобуса № 913 продлевается по трамвайным путям — автобусы будут ходить от 3-го Павелецкого проезда через станцию метро «Павелецкая» до остановки «Воронцово Поле».

«Пользуйтесь метро до станций “Новокузнецкая” и “Чистые пруды”. Изменения — на время парада ретротранспорта на Чистопрудном бульваре», — добавили в департаменте.