В юго-восточных районах Башкирии объявлена высокая пожароопасность

С 6 по 8 сентября в юго-восточных районах Башкирии ожидается чрезвычайная пожароопасность. Как сообщили в Государственном комитете РБ по чрезвычайным ситуациям, в регионе прогнозируются 1−5 классы пожарной опасности.
Специалисты настоятельно рекомендуют жителям соблюдать особую осторожность: воздержаться от разведения костров, проведения огневых работ и сжигания мусора. Сухая трава и растительность могут способствовать мгновенному распространению огня.
Особое внимание следует уделить соблюдению правил безопасности в лесных массивах: не бросать непотушенные сигареты и спички, не оставлять после себя тлеющие материалы. При обнаружении возгорания необходимо немедленно сообщить в службу спасения по телефону 112.