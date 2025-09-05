Ричмонд
В юго-восточных районах Башкирии объявлена высокая пожароопасность

Специалисты настоятельно рекомендуют жителям соблюдать особую осторожность.

Источник: Комсомольская правда

С 6 по 8 сентября в юго-восточных районах Башкирии ожидается чрезвычайная пожароопасность. Как сообщили в Государственном комитете РБ по чрезвычайным ситуациям, в регионе прогнозируются 1−5 классы пожарной опасности.

Специалисты настоятельно рекомендуют жителям соблюдать особую осторожность: воздержаться от разведения костров, проведения огневых работ и сжигания мусора. Сухая трава и растительность могут способствовать мгновенному распространению огня.

Особое внимание следует уделить соблюдению правил безопасности в лесных массивах: не бросать непотушенные сигареты и спички, не оставлять после себя тлеющие материалы. При обнаружении возгорания необходимо немедленно сообщить в службу спасения по телефону 112.