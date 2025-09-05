В Набережных Челнах горячая вода вернулась в треть домов

Первыми горячую воду получили жители Замелекесья, поселка ЗЯБ (комплексы 14, 15, 16, 18 и 19, а также квартал 6/11), 62 комплекса (кроме домов 62/13, 62/15, 62/16 и 62/17), микрорайона ГЭС (без домов 4/7а, 4/15, 8/15, 8/17, 8/18, 8/19, 8/27, 8/28, 8/29, 8/31 и 8Б-4), а также полностью 58 и 59 комплексов. Всего к системе горячего водоснабжения подключены уже 488 из 1,5 тысячи домов города.