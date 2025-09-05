В Набережных Челнах горячая вода вернулась в треть домов

В Набережных Челнах после завершения итоговой опрессовки тепловых сетей началось поэтапное подключение домов к горячему водоснабжению — вода вернулась в треть домов.
Первыми горячую воду получили жители Замелекесья, поселка ЗЯБ (комплексы 14, 15, 16, 18 и 19, а также квартал 6/11), 62 комплекса (кроме домов 62/13, 62/15, 62/16 и 62/17), микрорайона ГЭС (без домов 4/7а, 4/15, 8/15, 8/17, 8/18, 8/19, 8/27, 8/28, 8/29, 8/31 и 8Б-4), а также полностью 58 и 59 комплексов. Всего к системе горячего водоснабжения подключены уже 488 из 1,5 тысячи домов города.
Итоговая опрессовка выявила 15 повреждений на тепловых сетях. Работы по устранению дефектов продолжаются. Специалисты делают все возможное, чтобы вернуть горячую воду в дома горожан как можно скорее.
Напомним, в Минстрое Татарстана отказались отвечать на вопрос о следующем повышении тарифов ЖКХ.