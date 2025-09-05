Фельдшерско-акушерский пункт заработал в поселке Краснодарском на Кубани

Новый фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) построили в поселке Краснодарском на Кубани по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Краснодарского края.
Более 400 жителей населенного пункта смогут получить квалифицированную медпомощь в комфортных условиях. Принимать посетителей продолжит фельдшер Ирина Рыжик, которая работает в поселке Краснодарском почти 40 лет.
Раньше ФАП находился в старом здании, которое перестало соответствовать санитарным нормам. В новом учреждении располагаются просторные кабинеты, там имеется современное оборудование, которое позволит проводить первичную диагностику и профилактические мероприятия быстрее и удобнее. До конца года такие же пункты планируют возвести в пяти районах Краснодарского края.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.