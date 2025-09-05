Дожди и понижение температуры прогнозируют синоптики в Казахстане

На юго-западе, юге страны ожидается пыльная буря. В температурном фоне ожидается понижение температур: на северо-западе страны ночью до 8−16, днем до 15−25 градусов тепла, на севере ночью до 8−15, днем до 13−20 градусов тепла, в центре ночью до 7−18, днем до 15−23 градусов тепла, на юге ночью до 12−20, днем до 22−30 градусов тепла. На востоке ожидается повышение температур — ночью до 5−15, днем до 20−28 градусов тепла.