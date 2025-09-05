Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дожди и понижение температуры прогнозируют синоптики в Казахстане

Дожди с грозами, усиление ветра и понижение температуры на большей части страны ожидаются в Казахстане в период с 6 по 8 сентября, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП «Казгидромет».

Сейчас в Ричмонде: +24° 3 м/с 78% 757 мм рт. ст. +28°
Источник: Nur.kz

В ближайшие дни погоду большей части Казахстана будет определять северо-западный циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы — пройдут дожди с грозами, 6 сентября на северо-западе, 7—8 сентября на севере, 8 сентября на востоке, в центре республики ожидаются сильный дождь, град, шквал. По республике прогнозируется усиление ветра, на северо-западе, севере, востоке, в центре РК в ночные и утренние часы — туманы.

На юго-западе, юге страны ожидается пыльная буря. В температурном фоне ожидается понижение температур: на северо-западе страны ночью до 8−16, днем до 15−25 градусов тепла, на севере ночью до 8−15, днем до 13−20 градусов тепла, в центре ночью до 7−18, днем до 15−23 градусов тепла, на юге ночью до 12−20, днем до 22−30 градусов тепла. На востоке ожидается повышение температур — ночью до 5−15, днем до 20−28 градусов тепла.

На западе, юго-востоке страны значительных изменений в температурном фоне не прогнозируется.