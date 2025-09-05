Ричмонд
Новый медицинский пункт построят в селе Прилогино Курганской области

Завершить работы планируется к концу октября.

Источник: Национальные проекты России

Строительство модульного фельдшерско-акушерского пункта (ФАПа) началось в селе Прилогино Лебяжьевского муниципального округа Курганской области. Медучреждение возводят в ходе реализации нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в администрации округа.

На данном этапе специалистами выполнена первая стадия работ — произведена установка свай, обеспечивающих надежное основание будущего строения. Завершить строительство планируется к концу октября этого года. Получать медпомощь, проходить диспансеризацию и вакцинацию в медпункте смогут не только жители Прилогино, но и ближайших населенных пунктов.

Ранее сообщалось, что фельдшерский пункт также возвели в селе Рычково Белозерского округа Курганской области. В ФАПе разместят кабинет фельдшера, процедурную, место ожидания для пациентов, санитарную комнату, адаптированную для людей с ограниченными возможностями здоровья, а также комнаты для персонала, хранения медикаментов и уборочного инвентаря.

Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь»  — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.