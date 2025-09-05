Ричмонд
На строительство омского аэропорта дадут федеральные деньги — 6,8 млрд рублей

Транш также будет направлен на развитие особой экономической зоны «Авангард».

Источник: Комсомольская правда

Правительственная комиссия под председательством вице-премьера Марата Хуснуллина одобрила выделение федеральных денег Омской области.

Как сообщил губернатор Виталий Хоценко, 6,8 млрд рублей будут направлены на аэропорт Омск—Федоровка и развитие особой экономической зоны «Авангард». На федеральные деньги новый аэропорт подключат к коммунальным сетям, концессионное соглашение о его строительстве уже заключено. Финансирование объект получит по линии минтранса.

Другая часть федерального транша будет направлена на развитие коммунальной и энергетической инфраструктуры ОЭЗ «Авангард». К новым сетям будут подключены новые производства, гдебудут работать порядка 1,5 тысяч человек. На данный момент в ОЭЗ числятся десять резидентов, объем вложенных в развитие производств инвестиций составляет порядка 156 млрд рублей.