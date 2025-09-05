В Ростовской области стартовал дополнительный период сдачи ГИА

Как сообщил первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов, 4 сентября 46 выпускников уже приступили к сдаче ЕГЭ по русскому языку. Следующий экзамен состоится 8 сентября, когда математику базового уровня будут сдавать 84 человека. Для проведения испытаний в регионе организовано два специальных пункта проведения экзаменов. Отметим, что технология проведения ЕГЭ сохранится такой же, как и в основной период.