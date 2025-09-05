В Белгороде создадут охраняемую природную территорию «Разуменские ряски»

Особо охраняемая природная территория (ООПТ) «Разуменские ряски» появится в границах Белгорода, сообщает правительство Белгородской области. Она будет иметь статус муниципальной и действовать в соответствии с целями и задачами нацпроекта «Экологическое благополучие».
«Это уникальная территория, которая, находясь в границах населенного пункта, сохранила свою идентичность и не подвергалась существенным антропогенным нагрузкам. Мы планируем ее обследовать, оценить уникальность, определить виды растений, которые там произрастают. Мы знаем, что там произрастают растения, которые включены в Красную книгу Белгородской области. Их защита важна для сохранения биологического разнообразия нашего региона», — отметил министр природопользования Белгородской области Роман Татаринцев.
На первом этапе будут проведены исследования территории, к работе планируется привлечь ученых Белгородского государственного национального исследовательского университета. Для сохранения уникальности данного объекта в будущем может быть установлен специальный режим его посещения.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.