В Белгороде создадут охраняемую природную территорию «Разуменские ряски»

«Это уникальная территория, которая, находясь в границах населенного пункта, сохранила свою идентичность и не подвергалась существенным антропогенным нагрузкам. Мы планируем ее обследовать, оценить уникальность, определить виды растений, которые там произрастают. Мы знаем, что там произрастают растения, которые включены в Красную книгу Белгородской области. Их защита важна для сохранения биологического разнообразия нашего региона», — отметил министр природопользования Белгородской области Роман Татаринцев.