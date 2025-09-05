Первый в Свердловской области хилинг-отель откроется в Сухом Логу

Хилинг-отель, пребывание в котором полезно для восстановления физического и ментального здоровья, появится в селе Новопышминском городского округа Сухой Лог в Свердловской области. Объект возведут в соответствии с задачами нацпроекта «Туризм и гостеприимство», сообщили в региональном департаменте информационной политики.
Отель создается на базе бывшего профилактория «Металлург» и пионерлагеря «Восход». Общая площадь комплекса составляет шесть гектаров. На территории разместят лесные бассейны и термальные зоны, обустроят глэмпинг-парк, пляжный клуб на реке Пышме, банный комплекс, детский центр, сыроварню и многое другое. Работы уже начались — проводятся ревизия и замена инженерных сетей в существующих зданиях, построены первые индивидуальные виллы. Завершить работы планируется в 2028 году.
«Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер ставит задачу создавать в регионе условия для притяжения туристов и инвесторов. Данный проект отвечает этим целям. Инвестиции в реновацию существующих зданий и строительство глэмпинг-парка на 41 гостевую виллу оцениваются в 1,24 млрд рублей. Особой гордостью проекта является спа- и детокс-центр площадью 600 квадратных метров с различными велнес-программами оздоровления. Это привлечет массового туриста. Планируется создание 168 новых рабочих мест», — рассказал заместитель губернатора — министр инвестиций и развития Свердловской области Дмитрий Ионин.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.