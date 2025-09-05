Ядерные технологии предложили использовать для переработки отходов

«Ионизирующее излучение является альтернативным методом, который наравне с традиционными способами может иметь значительный потенциал для внедрения в сфере обращения с отходами. Радиационное облучение может использоваться для обезвреживания медицинских отходов, дегельминтации и дебактеризации иловых осадков, дезинфекции промышленных и бытовых сточных вод, переработки отходов сельского хозяйства, утилизации полимерных соединений», — заявил заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Денис Буцаев, чьи слова приводятся в сообщении.