В Красноярском крае отремонтировали участок дороги от Мотыгино до Машуковки

Участок автомобильной дороги Мотыгино — Широкий Лог — Машуковка с 12 по 13,5 км привели в порядок в Красноярском крае. Объект отремонтировали по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в министерстве транспорта региона.
Общая протяженность обновленного дорожного покрытия составила 1,5 км. В ходе работ специалисты устранили пучины, восстановили полотно, сделали покрытие из щебня, привели в порядок водопропускные трубы, установили новые знаки и барьерное ограждение. В следующем сезоне планируется закончить ремонт на участке трассы с 13,5 по 18 км.
Автодорога Мотыгино — Широкий Лог — Машуковка обеспечивает транспортную связь населенных пунктов Мотыгинского муниципального округа с окружным и краевым центрами и имеет большое значение для развития предприятий горнодобывающей отрасли. Направление на Машуковку пользуется высоким спросом, так как этот участок востребован у большегрузного транспорта, занимающегося перевозкой лесоматериалов.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.