Газификацию Черняховска завершат к 2027 году

Сегодня город газифицирован на 76.7%

Газификацию Черняховска планируют завершить к 2027 году. Об этом в прямом эфире ЦУР в «ВКонтакте» 5 сентября сказал временно исполняющий обязанности главы администрации Черняховского округа Виктор Вобликов.

— На сегодняшний день мы газифицировали Черняховск на 76.7 процентов. Планируем в 2026−27 году завершить газификацию Черняховска на 100 процентов, — сказал гость студии.

Чиновник отметил, что еще в 2019 уровень газификация Черняховска был равен нулю.

— Это важный момент. Мы говорим про уникальную архитектуру, про современные подходы в команде управления города. Но когда не все жители еще могут получить экологичное и экономичное топливо… Это очень важный вопрос приготовления пищи и отопления жилья, — заявил врио главы о газификации города.