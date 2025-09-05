Ричмонд
Собянин: Более 12 млн человек посетили Северный речной вокзал после обновления

Северный речной вокзал, который начал свою работу пять лет назад, посетили более 12 млн человек. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в мессенджере Max.

Источник: Агентство «Москва»

«Новая жизнь: пять лет назад открыли обновленный Северный речной вокзал. За пять лет работы Северный речной вокзал посетили больше 12 млн человек. На его площадках состоялось свыше 1,5 тыс. мероприятий», — говорится в сообщении.

Мэр отметил, что во время грандиозной реставрации восстановили знаменитые фонтаны, скульптуры, росписи, фарфоровые медальоны, шпиль с подвижным механизмом и главный декоративный элемент — звезду шпиля, украшенную 700 самоцветами. «Этот уникальный памятник архитектуры вернул себе звание одного из важнейших транспортных объектов нашего города. Его причалы уже приняли и отправили в путешествие больше 1 млн пассажиров», — подчеркнул Собянин.

Он добавил, что благодаря развитой инфраструктуре Северный речной вокзал стал и любимым местом отдыха горожан, поскольку там есть: ручей, имитирующий канал имени Москвы; выставочное пространство музея транспорта Москвы и смотровая площадка на крыше; благоустроенная набережная с велодорожками и пункты проката; детские и спортивные площадки; летний кинотеатр под открытым небом; пляж с бассейнами для взрослых и детей.

«На территории вокзала круглый год проводят бесплатные активности для детей и взрослых, отмечают городские праздники и организуют масштабные фестивали. Зимой работают каток, аттракционы и лыжная трасса с пунктом проката. Одним из самых ярких событий года стал фестиваль “Парк Света”, — рассказал Собянин.

Он добавил, что в ближайшие годы территорию вокзала будут развивать, там создадут новые современные зоны для отдыха и занятия спортом.

