Собянин: Более 12 млн человек посетили Северный речной вокзал после обновления

Он добавил, что благодаря развитой инфраструктуре Северный речной вокзал стал и любимым местом отдыха горожан, поскольку там есть: ручей, имитирующий канал имени Москвы; выставочное пространство музея транспорта Москвы и смотровая площадка на крыше; благоустроенная набережная с велодорожками и пункты проката; детские и спортивные площадки; летний кинотеатр под открытым небом; пляж с бассейнами для взрослых и детей.