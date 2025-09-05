Собянин: Более 12 млн человек посетили Северный речной вокзал после обновления

«Новая жизнь: пять лет назад открыли обновленный Северный речной вокзал. За пять лет работы Северный речной вокзал посетили больше 12 млн человек. На его площадках состоялось свыше 1,5 тыс. мероприятий», — говорится в сообщении.
Мэр отметил, что во время грандиозной реставрации восстановили знаменитые фонтаны, скульптуры, росписи, фарфоровые медальоны, шпиль с подвижным механизмом и главный декоративный элемент — звезду шпиля, украшенную 700 самоцветами. «Этот уникальный памятник архитектуры вернул себе звание одного из важнейших транспортных объектов нашего города. Его причалы уже приняли и отправили в путешествие больше 1 млн пассажиров», — подчеркнул Собянин.
Он добавил, что благодаря развитой инфраструктуре Северный речной вокзал стал и любимым местом отдыха горожан, поскольку там есть: ручей, имитирующий канал имени Москвы; выставочное пространство музея транспорта Москвы и смотровая площадка на крыше; благоустроенная набережная с велодорожками и пункты проката; детские и спортивные площадки; летний кинотеатр под открытым небом; пляж с бассейнами для взрослых и детей.
«На территории вокзала круглый год проводят бесплатные активности для детей и взрослых, отмечают городские праздники и организуют масштабные фестивали. Зимой работают каток, аттракционы и лыжная трасса с пунктом проката. Одним из самых ярких событий года стал фестиваль “Парк Света”, — рассказал Собянин.
Он добавил, что в ближайшие годы территорию вокзала будут развивать, там создадут новые современные зоны для отдыха и занятия спортом.