В двух селах Тамбовской области открыли фельдшерско-акушерские пункты

Два новых фельдшерско-акушерских пункта (ФАПа) начали работу в селах Козьмодемьяновка Лысогорского сельсовета и Пушкари в Тамбовской области по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в министерстве здравоохранения региона.
В каждом медпункте оборудовали приемную, а также смотровой, процедурный и прививочный кабинеты. В ФАПы завезли гинекологические кресла, электрокардиографы, дефибрилляторы, кислородные ингаляторы и анализаторы крови. Здание обеспечили высокоскоростным интернетом, что поможет фельдшеру проводить телемедицинские консультации.
«Уверен, жителям здесь будет уютно и комфортно. На постоянной основе будет работать фельдшер, по графику будут приезжать участковый терапевт, педиатр, а также мобильные бригады врачей различных направлений. По федеральной программе модернизации первичного здравоохранения мы строим новые здания и ремонтируем имеющиеся. Делаем все, чтобы медицинская помощь становилась доступнее жителям сельской местности», — отметил врио губернатора Тамбовской области Евгений Первышов.
В Лысогорском ФАПе медицинскую помощь получают более 1,2 тыс. человек, в том числе почти 200 детей, проживающих в селах Лысые Горы и Козьмодемьяновка. Медпункт в Пушкарях обслуживает почти 1,3 тыс. человек. Всего в этом году в регионе будет возведено еще 14 фельдшерских пунктов.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.