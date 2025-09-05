В двух селах Тамбовской области открыли фельдшерско-акушерские пункты

В Лысогорском ФАПе медицинскую помощь получают более 1,2 тыс. человек, в том числе почти 200 детей, проживающих в селах Лысые Горы и Козьмодемьяновка. Медпункт в Пушкарях обслуживает почти 1,3 тыс. человек. Всего в этом году в регионе будет возведено еще 14 фельдшерских пунктов.