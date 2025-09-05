В Иркутской области 16 человек получили сроки за организацию подпольных казино

Суд признал 16 фигурантов виновными и назначил им наказание в зависимости от роли каждого: от года 2 месяцев до 3,5 лет условно с испытательными сроками и штрафы от 80 до 500 тысяч рублей. В отношении еще двоих обвиняемых дело выделено в отдельное производство. Один из обвиняемых также признан виновным в выращивании и хранении наркосодержащих растений.