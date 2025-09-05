Ричмонд
В Иркутской области 16 человек получили сроки за организацию подпольных казино

На около миллиона рублей, принадлежащих организаторам, наложили арест.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутской области вынесен приговор 16 участникам преступной группы, организовавшей сеть подпольных казино. В 2021 году двое жителей Иркутска создали сообщество из 18 человек и на протяжении двух лет проводили незаконные азартные игры с использованием техники в пяти игорных заведениях на территории Иркутска и Усолья-Сибирского. Об этом КП-Иркутск рассказали в СУ СКР по региону.

— В ходе обысков было обнаружено и изъято 52 единицы игрового оборудования, 120 электронных носителей, деньги и оборудование для майнинга. На около миллиона рублей, принадлежащих организаторам, наложен арест, — уточнили в прокуратуре Иркутской области.

Суд признал 16 фигурантов виновными и назначил им наказание в зависимости от роли каждого: от года 2 месяцев до 3,5 лет условно с испытательными сроками и штрафы от 80 до 500 тысяч рублей. В отношении еще двоих обвиняемых дело выделено в отдельное производство. Один из обвиняемых также признан виновным в выращивании и хранении наркосодержащих растений.