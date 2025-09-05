Красноярцы смогут летать в Китай без виз с 15 сентября

С 15 сентября 2025 года граждане России, включая жителей Красноярского края, смогут посещать Китай без виз на срок до 30 дней.
Соответствующее решение было принято китайскими властями в рамках годичного пробного режима.
Как сообщает консульский отдел Посольства КНР, безвизовый въезд будет разрешен для различных целей: туризм, деловые поездки и посещение родственников. Для пересечения границы потребуется лишь действующий заграничный паспорт.
Из красноярского аэропорта «Емельяново» уже выполняются регулярные рейсы в четыре китайских города: прямой перелет до Харбина занимает 3 часа 45 минут, стоимость билетов начинается от 13 тысяч рублей, доступны рейсы в Пекин, Шанхай и Гуанчжоу.
В Министерстве иностранных дел России подтвердили, что ведется работа по установлению взаимного безвизового режима для граждан Китая. В настоящее время этот вопрос находится на стадии проработки.
Эксперты туриндустрии прогнозируют значительный рост спроса на авиаперелеты в Китай среди жителей Сибири. Туроператоры уже начали формировать новые туристические пакеты с учетом изменившихся правил въезда.