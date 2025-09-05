Красноярцы смогут летать в Китай без виз с 15 сентября

Из красноярского аэропорта «Емельяново» уже выполняются регулярные рейсы в четыре китайских города: прямой перелет до Харбина занимает 3 часа 45 минут, стоимость билетов начинается от 13 тысяч рублей, доступны рейсы в Пекин, Шанхай и Гуанчжоу.