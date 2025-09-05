Детеныш морского котика родился в Московском зоопарке

В конце мая в зоосаде произошло еще одно пополнение: четыре птенца нильских гусей появились на свет. Теперь их можно увидеть в уличных вольерах в экспозиции «Ручеек» на старой территории. 13 мая в зоопарке также появились четыре особи каравайки и столько же исландских гоголей.