Фейковый аккаунт губернатора Глеба Никитина пишет нижегородцам

Злоумышленники уже несколько раз использовали лицо губернатора для распространения ложной информации. Помимо фальшивых аккаунтов, мошенники с помощью искусственного интеллекта создают видео с участием Никитина. Нижегородцев призывают проверять информацию в официальных источниках и не доверять фейкам.