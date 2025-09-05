Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Фейковый аккаунт губернатора Глеба Никитина пишет нижегородцам

Пользователей призывают не вести переписку и заблокировать его.

Источник: Комсомольская правда

Мошенники вновь создали фейковый аккаунт губернатора Нижегородской области Глеба Никитина. Об этом предупреждает пресс-служба регионального правительства.

Аферисты от лица главы региона рассылают сообщения нижегородцам. При получении сомнительных сообщений пользователей призывают не продолжать общение и заблокировать фейковый аккаунт.

Злоумышленники уже несколько раз использовали лицо губернатора для распространения ложной информации. Помимо фальшивых аккаунтов, мошенники с помощью искусственного интеллекта создают видео с участием Никитина. Нижегородцев призывают проверять информацию в официальных источниках и не доверять фейкам.