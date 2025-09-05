Фейковый аккаунт губернатора Глеба Никитина пишет нижегородцам

Мошенники вновь создали фейковый аккаунт губернатора Нижегородской области Глеба Никитина. Об этом предупреждает пресс-служба регионального правительства.
Аферисты от лица главы региона рассылают сообщения нижегородцам. При получении сомнительных сообщений пользователей призывают не продолжать общение и заблокировать фейковый аккаунт.
Злоумышленники уже несколько раз использовали лицо губернатора для распространения ложной информации. Помимо фальшивых аккаунтов, мошенники с помощью искусственного интеллекта создают видео с участием Никитина. Нижегородцев призывают проверять информацию в официальных источниках и не доверять фейкам.