«Работа не кайф, ловлю Wi-Fi»: таксисты рассказали, как без интернета возят волгоградцев

— Я пишу сообщение, что принял заказ. Если вижу, что человек не открыл его и не прочитал, сразу же звоню и предупреждаю, что еду. Для большинства клиентов из-за отсутствия стабильного интернета я, даже если принял заказ, просто «теряюсь» — клиент не видит, что я еду к нему. То есть вот так, почти вручную, приходится налаживать контакт с клиентом. Сказать, что это мучения, ничего не сказать.