Авиакомпания Wizz Air откроет из Кишинева 6 новых маршрутов: В какие еще города Европы смогут летать граждане за копейки

Источник: Комсомольская правда

Wizz Air расширяется в Кишинёве: 6 новых маршрутов и больше рейсов в Европу.

Авиакомпания объявила, что в конце этого года откроет несколько новых прямых рейсов из Кишинёва — в Гамбург, Франкфурт-Хан, Турин, Ниццу, Прагу и Копенгаген.

Чтобы обеспечить выполнение новых маршрутов, компания добавит два самолёта в свою кишинёвскую базу, а также запускает набор бортпроводников.

Кроме того, Wizz Air увеличит частоту рейсов по уже популярным направлениям — Брюссель, Ларнака, Болонья, Берлин, Париж, Барселона, Дортмунд, Мемминген и Верона.

На некоторых маршрутах появятся ежедневные рейсы.