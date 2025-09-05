Авиакомпания Wizz Air откроет из Кишинева 6 новых маршрутов: В какие еще города Европы смогут летать граждане за копейки

Wizz Air расширяется в Кишинёве: 6 новых маршрутов и больше рейсов в Европу.
Авиакомпания объявила, что в конце этого года откроет несколько новых прямых рейсов из Кишинёва — в Гамбург, Франкфурт-Хан, Турин, Ниццу, Прагу и Копенгаген.
Чтобы обеспечить выполнение новых маршрутов, компания добавит два самолёта в свою кишинёвскую базу, а также запускает набор бортпроводников.
Кроме того, Wizz Air увеличит частоту рейсов по уже популярным направлениям — Брюссель, Ларнака, Болонья, Берлин, Париж, Барселона, Дортмунд, Мемминген и Верона.
На некоторых маршрутах появятся ежедневные рейсы.