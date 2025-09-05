Дороги перемен: Как меняется транспортная инфраструктура в Калининграде

Еще одним яблоком раздора в транспортном вопросе стали валидаторы, установленные в транспорте для оплаты проезда. Совсем недавно все валидаторы были заменены на новые. После их появления жители стали возмущаться, что не могут понять, прошла ли оплата, и прикладывают карточки к устройству снова, в результате производя оплату по несколько раз. Чаяния пассажиров были услышаны, и на всех валидаторах теперь есть специальная задержка, которая составляет 10 секунд. Указанные 10 секунд помогли решить проблему с двойными оплатами, но создали новую. 27 августа глава администрации города Елена Дятлова проводила прямой эфир в официальной группе ВК. Во время него-то и возник новый вопрос, вернее претензия к валидаторам. Оказывается, теперь части пассажиров не нравится задержка в 10 секунд, так как заходя в транспорт, например, в час пик, всем приходится толпиться у устройства, чтобы произвести оплату. Таким образом, валидаторы разделили калининградских пассажиров на две части. Чью сторону примет администрация, пока не ясно. Елена Дятлова пообещала собрать отзывы и найти оптимальное решение.