Дороги перемен: Как меняется транспортная инфраструктура в Калининграде

Парковки даром.
Главное позитивное решение лета было принято в последние дни августа и касалось оно парковок для личного автотранспорта. 27 августа администрация города выпустила сообщение, в котором говорилось об изменениях в правилах парковки. И если уже никого не удивляют очередные ужесточения, то в этот раз эффект неожиданности был достигнут тем, что правила содержали серьезные послабления. Так, с 1 сентября муниципальные парковки становятся бесплатными для всех автолюбителей в период с 19:00 до 08:00 в будни и круглосуточно в выходные и праздничные дни. По будням днем, конечно, бесплатно парковаться не получится. Если только у вас нет для этого особых оснований.
Об этих особых основаниях также рассказали в администрации города. Право на круглосуточную бесплатную парковку имеют владельцы электроавтомобилей (разрешенной массой до 3,5 тонн). При этом важно, что касается это исключительно электроавтомобилей — гибридные автомобили под данную норму не попадают. Также подобное право имеют: один из родителей многодетной семьи, лица, принимавшие участие в специальной военной операции, ветераны Великой Отечественной войны, инвалиды Великой Отечественной войны, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны, ветераны боевых действий. Все перечисленные категории граждан для получения права парковки должны включить транспортное средство в реестр парковочных разрешений, а для этого с 1 сентября им необходимо обратиться в МФЦ.
Новые троллейбусы.
Еще одна отличная новость также пришла в конце августа. Правительство России приняло решение о выделении 500 миллионов рублей Калининградской области на обновление общественного транспорта. На эти деньги регион приобретет современные троллейбусы отечественного производства. Они имеют увеличенный запас автономного хода и оснащены мощными кондиционерами. В правительстве Калининградской области уточнили, что все троллейбусы поступят в регион уже в этом году. Всего их будет 20 штук, а значит автопарк будет обновлен полностью.
Кстати, в прошлом году на закупку троллейбусов для нашего региона выделяли 400 миллионов рублей, и жители уже успели оценить качество нового транспорта.
Трамвайные страсти.
Но хорошие новости, к сожалению для горожан, пока не коснулись трамваев. Трамваи для Калининграда имеют особое значение. Это не просто экологичный вид транспорта, но еще и исторические традиции. За сохранение трамвайных путей развернулась настоящая битва. Каждый новый демонтаж трамвайных рельсов даже там, где они давно не используются, вызывает возмущение горожан. Например, в июле негатив вызвал демонтаж рельсов на проспекте Победы, улицах Пролетарской и Тельмана. Власти тогда сообщили, что использовать нынешние пути невозможно и, даже если на этих улицах появится возможность запустить трамвай, делать там все необходимо заново.
При этом губернатор не раз заявлял, что трамвайную сеть в регионе развивать будут, но это требует времени и серьезных вложений. Горожане же парируют тем, что на месте уничтоженных рельсов уже возникают парковки, тротуары и проезжая часть, что лишает возможности в будущем вернуть в исторические районы трамвайное движение. В то же время на вопрос одной из горожанок о возможности закупки новых трамваев в министерстве инфраструктуры Калининградской области ответили, что на сегодняшний день закупка новых трамваев не планируется. Это связано с тем, что на данный момент еще идет поиск финансирования на капитальный ремонт трамвайной инфраструктуры, к которой относятся пути и контактная сеть, без которых новые трамваи не нужны.
Трамвайная неразбериха привлекла внимание и главного следователя страны Александра Бастрыкина. Он в июне этого года распорядился повторно возбудить уголовное дело из-за нарушений при обеспечении транспортной инфраструктуры в Калининграде. В мае такое дело уже возбуждалось, но тогда это постановление отменили в прокуратуре. Теперь же, когда в дело вмешался Бастрыкин, указание о повторном возбуждении уголовного дела о халатности из-за демонтажа трамвайной инфраструктуры было направлено в следственное управление СК РФ по Калининградской области.
Трамвайные споры продолжаются, но кажется, что все стороны в этом споре хотят в итоге одного и того же. Только пути у всех разные.
Валидаторы раздора.
Еще одним яблоком раздора в транспортном вопросе стали валидаторы, установленные в транспорте для оплаты проезда. Совсем недавно все валидаторы были заменены на новые. После их появления жители стали возмущаться, что не могут понять, прошла ли оплата, и прикладывают карточки к устройству снова, в результате производя оплату по несколько раз. Чаяния пассажиров были услышаны, и на всех валидаторах теперь есть специальная задержка, которая составляет 10 секунд. Указанные 10 секунд помогли решить проблему с двойными оплатами, но создали новую. 27 августа глава администрации города Елена Дятлова проводила прямой эфир в официальной группе ВК. Во время него-то и возник новый вопрос, вернее претензия к валидаторам. Оказывается, теперь части пассажиров не нравится задержка в 10 секунд, так как заходя в транспорт, например, в час пик, всем приходится толпиться у устройства, чтобы произвести оплату. Таким образом, валидаторы разделили калининградских пассажиров на две части. Чью сторону примет администрация, пока не ясно. Елена Дятлова пообещала собрать отзывы и найти оптимальное решение.
Справедливости ради надо отметить, что кроме валидаторов в общественном транспорте нашего города есть и другие способы оплаты. Например, можно оплатить с помощью размещенных в салоне QR-кодов, телеграм-бота или приложения. Искусственных задержек в этих способах оплаты нет.