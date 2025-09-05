Ричмонд
В вузах Иркутска учатся студенты из Китая, Северной Кореи и стран Африки

В ИГУ поступили студенты из 29 стран.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В вузы Иркутска стали поступать абитуриенты из Китая, Северной Кореи и стран Африки. Причем студенты из Китая приезжают на программы по обмену, также интересуются инженерными и информационными специальностями. Как сообщили КП-Иркутск в Министерстве образования региона, в ИРНИТУ учатся около 300 студентов из Китая.

— В этом году в университет поступила молодежь из 29 стран. В основном иностранцы выбирают целевое обучение, — прокомментировал проректор по учебной работе ИГУ Алексей Вокин.

Также в колледжах и техникумах Иркутской области выделили рекордные 13,1 тысячи бюджетных мест. Особенно популярными среди абитуриентов стали направления: программирование, ремонт автотранспорта, металлургическое производство и педагогика.