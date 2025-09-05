В вузах Иркутска учатся студенты из Китая, Северной Кореи и стран Африки

В вузы Иркутска стали поступать абитуриенты из Китая, Северной Кореи и стран Африки. Причем студенты из Китая приезжают на программы по обмену, также интересуются инженерными и информационными специальностями. Как сообщили КП-Иркутск в Министерстве образования региона, в ИРНИТУ учатся около 300 студентов из Китая.