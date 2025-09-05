Ричмонд
Стало известно, как в Омске дешевели и дорожали продукты

Омскстат рассказал, как менялись цены в июне.

Источник: Комсомольская правда

Омскстат проанализировал, как в Омской области менялись розничные цены в июле. По сравнению с предыдущим месяцем в целом средний чек на продукты снизился на 0,9%, с начала года, напротив, подорожал на 5,6%.

В течение года наибольший рост продемонстрировали мороженые кальмары (+39,9%), говядина (+17,4%), детские творожки (+15,6%) и алкоголь (+14,3%), рыба (12,3%).

Вместе с тем, дорожало не все. Так, падение цены продемонстрировали куриные яйца (-30,3%), гречка (-5,6%) и оливковое масло (10%).

В целом стоимость минимального набора продуктов в июле составила в Омской области 6 935 рублей. По сравнению с предыдущим месяцем она снизилась на 3,6%, подорожав при этом к уровню начала года на 14,1%.

Если к минимальному условному набору продуктов прибавить еще и стоимость фиксированного набора услуг, то по сравнению с июнем он поднялся в цене на 3,6%, составив 22 708, 13 рублей.