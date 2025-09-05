В Новосибирской области выявили суда с нарушениями эксплуатации

В Новосибирской области транспортная прокуратура выявила нарушения в сфере судоходства. Как сообщили в пресс-службе ведомства, проверка показала, что семь теплоходов и плавкранов эксплуатировались без документов, подтверждающих их техническое состояние, а также с нарушением требований безопасности.