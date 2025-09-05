Ричмонд
В Новосибирской области выявили суда с нарушениями эксплуатации

Транспортная прокуратура обнаружила нарушения в работе семи теплоходов и плавкранов на Оби и Томи — техника использовалась без нужных документов и с отклонениями от регламентов.

В Новосибирской области транспортная прокуратура выявила нарушения в сфере судоходства. Как сообщили в пресс-службе ведомства, проверка показала, что семь теплоходов и плавкранов эксплуатировались без документов, подтверждающих их техническое состояние, а также с нарушением требований безопасности.

Представления об устранении нарушений внесены руководителям компаний ООО «Авангард», ООО «Сибирские строительные материалы» и ООО «СибэнергоТорг». В отношении судовладельцев и должностных лиц возбуждены административные дела по статьям 11.13, 11.8 и 14.43 КоАП РФ.

Кроме того, прокуратура обратилась в суд с исками о запрете эксплуатации судов и их передаче другим лицам до устранения нарушений. Ход исполнения мер прокурорского реагирования находится на контроле надзорного органа.