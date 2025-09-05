Около 7 тысяч жителей Поморья нашли работу при помощи кадровых центров

Работу с начала года нашли 6986 жителей Архангельской области благодаря кадровым центрам. Помощь населению в трудоустройстве — одна из задач нацпроекта «Кадры», сообщили в министерстве труда, занятости и социального развития региона.
Всего с января в кадровые центры области обратились более 15 тыс. человек, почти половина из них нашли работу, в том числе 1,8 тыс. подростков. По словам министра труда, занятости и социального развития региона Владимира Торопова, благодаря модернизации центры занятости региона перешли на новый формат работы и теперь предоставляют комплексную поддержку.
«Специалисты работают с каждым человеком индивидуально, с учетом его жизненной ситуации. Карьерный маршрут выстраивается с помощью целого комплекса мер: соискателям не только подбирают подходящие вакансии, но и помогают составить резюме, подготовиться к собеседованию, а при необходимости направляют на переобучение. Во взаимодействии с работодателями организуются открытые собеседования, профтуры на предприятия и ярмарки вакансий — одни из самых востребованных инструментов трудоустройства», — добавил Торопов.
В регионе открыто более 7 тыс. вакансий. Самыми востребованными специальностями являются продавец, водитель, менеджер, бухгалтер и проводник. Кроме того, в Архангельской области действует программа трудоустройства для многодетных родителей, которая позволяет подобрать работу с гибким графиком, чтобы успешно совмещать семейные дела с профессиональной деятельностью.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.