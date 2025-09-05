Ричмонд
В Амурске модернизировали детскую библиотеку до статуса модельной

Там установили электронное оборудование и новую мягкую мебель.

Здание межпоселенческой центральной библиотеки Амурского муниципального района имени К. Р. Выборова модернизировали до статуса модельной в городе Амурске Хабаровского края. Работы провели при поддержке нацпроекта «Семья», сообщили в районной администрации.

В учреждении полностью завершили подключение и настройку электронного оборудования. В зале для проведения просветительских и познавательно-игровых мероприятий установили интерактивную песочницу, стол «Патриот» и аэрохоккей.

Также продолжается расстановка открытого книжного фонда: детскую и подростковую литературу разместят на новых стеллажах. Комнаты для чтения оснастили мягкой мебелью, а стены библиотеки украсили росписями художника.

«Модельная библиотека — не только новые книги и новая красивая мебель, но и в первую очередь новый подход в библиотечном деле», — отметила начальник отдела культуры и искусства Амурского муниципального района Оксана Баланова.

Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.