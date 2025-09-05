Представлены новые результаты исследования препарата против болезни Бехтерева

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Новые результаты клинического исследования российского оригинального препарата «Сенипрутуг» для лечения болезни Бехтерева показали, что снижение активности заболевания у пациентов отмечалось уже после первого введения препарата и сохранялось в течение 60 недель терапии. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе разработчика — компании Biocad.
«Исследование показало преимущество клинической эффективности препарата над плацебо, а также благоприятный профиль его безопасности и переносимости на 24 неделе терапии. Согласно представленным результатам, снижение активности заболевания у участников исследования отмечалось уже после первого введения препарата и сохранялось в течение 60 недель терапии», — говорится в сообщении.
Результаты были представлены 5 сентября в ходе ежегодного конгресса Лиги ассоциаций ревматологов Азиатско-Тихоокеанского региона (APLAR) в Японии.
Как пояснили в компании, в рандомизированном двойном слепом плацебо-контролируемом исследовании препарата приняли участие более 250 пациентов с активным рентгенологическим аксиальным спондилоартритом в возрасте от 18 до 65 лет.
«Исходно у всех участников была высокая, а у большинства — очень высокая активность анкилозирующего спондилита. На фоне терапии препаратом мы наблюдали устойчивую тенденцию к увеличению числа пациентов с низкой активностью или неактивным заболеванием. Число таких пациентов достигло 40% уже к 24 неделе и сохранялось в течение всего исследования», — рассказал руководитель НИИ клинической и экспериментальной лимфологии — филиала ИЦиГ СО РАН Максим Королев.
Он отметил, что продемонстрировано не только уменьшение клинических симптомов, но и воспалительных проявлений, выявляемых при проведении магнитно-резонансной томографии.
«Сенипрутуг» разработан биотехнологической компанией Biocad совместно с группой ученых РНИМУ им. Н. И. Пирогова и зарегистрирован Минздравом России 24 апреля 2024 года. Инновационная разработка российских ученых представляет собой моноклональное антитело, потенциально способствующее торможению иммуновоспалительного процесса с перспективами предотвращения прогрессирования анкилозирующего спондилита. Механизм действия препарата уникален и не имеет аналогов в мире.
