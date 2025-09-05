Представлены новые результаты исследования препарата против болезни Бехтерева

«Исходно у всех участников была высокая, а у большинства — очень высокая активность анкилозирующего спондилита. На фоне терапии препаратом мы наблюдали устойчивую тенденцию к увеличению числа пациентов с низкой активностью или неактивным заболеванием. Число таких пациентов достигло 40% уже к 24 неделе и сохранялось в течение всего исследования», — рассказал руководитель НИИ клинической и экспериментальной лимфологии — филиала ИЦиГ СО РАН Максим Королев.