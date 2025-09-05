В деревне Порозово Удмуртской Республики отремонтировали Центральную улицу

Ремонт улицы Центральной протяженностью 1,2 км провели в деревне Порозово Удмуртской Республики при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в администрации Шарканского района.
Во время работ специалисты подготовили основание дороги, уложили два слоя асфальта и укрепили обочины щебнем. Особое внимание уделили инженерным коммуникациям. Под дорогой смонтировали современные водопропускные трубы, а вдоль проезжей части создали специальные канавы для отвода воды. Это позволит избежать подтоплений в период дождей и таяния снега.
Для пешеходов вдоль улицы проложили тротуары, установили необходимые дорожные знаки, нанесли разметку и оборудовали переходы. Рядом с местной школой появился современный светофор с LED-подсветкой, что значительно повысило безопасность.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.