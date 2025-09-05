Незаконную пристройку к кафе «Моне» демонтируют в Воронеже

В управляющем органе подчеркнули, что незаконная пристройка была похожа по экстерьеру не на зал торжеств и мозолила глаза добропорядочным гражданам.
Владельцы кафе долго сопротивлялись сносу, но демонтаж конструкций все же стали проводить по закону. Этим занимается подрядная организация, которая выиграла тендер. Расходы по контракту лягут на застройщиков незаконной веранды.
Управе Ленинского района напомнила, что демонтаж проходит в соответствии с Постановлением администрации Воронежа рот 21 ноября 2012 года № 998 «Об утверждении Порядка размещения объектов, имеющих временный характер».