Погранкомитет отреагировал на 90 автобусов, застрявших на въезде в Польшу

В Погранкомитете прокомментировали ситуацию с очередью на границе на въезде в страны ЕС. Также в ГПК сказали, что в очереди перед единственным доступным для легковых автомобилей польским погранпунктом «Тересполь» («Брест» с белорусской стороны) утром 5 сентября находятся более 2700 легковых авто и 90 автобусов.