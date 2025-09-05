Погранкомитет отреагировал на 90 автобусов, застрявших на въезде в Польшу

В Государственном пограничном комитете сообщили 5 сентября о том, что в очереди на въезд из Беларуси в Польшу застряли 90 автобусов.
В Погранкомитете прокомментировали ситуацию с очередью на границе на въезде в страны ЕС. Также в ГПК сказали, что в очереди перед единственным доступным для легковых автомобилей польским погранпунктом «Тересполь» («Брест» с белорусской стороны) утром 5 сентября находятся более 2700 легковых авто и 90 автобусов.
— Сопредельная сторона с начала недели приняла на свою территорию 37% авто от нормы, — отреагировали в ведомстве.
Очереди наблюдаются и на въезде в Литву, перед погранпереходами «Шальчининка’й (белорусский “Бенякони”) и “Мядининкай” (“Каменный Лог” в Беларуси). Въезда на территорию Литвы ждут 300 легковых авто. В очередь на въезд в Литву также стоят свыше 640 грузовиков.
При этом самым загруженным маршрутом для фур на въезд в ЕС в ГПК назвали погранпункт «Шальчининкай», где — 330 автомобилей. Отмечается, что за неделю сопредельная сторона пропустила только 24% грузовых автомобилей от нормы.
Но меньше всего транспорта пропускают сотрудники литовского пограпункта «Мядининкай», где ежесуточно оформляли лишь 13% большегрузов от нормы.
