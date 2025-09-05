В Псковской области 8 школ получили современное оборудование

Оборудование для восьми школ Псковской области, в которых проходит капитальный ремонт, закупили по нацпроекту «Молодежь и дети». Об этом сообщили в управлении информационной политики правительства региона.
Например, там появились новая мебель, компьютерная и мультимедийная техника, кухонная аппаратура, спортивный инвентарь. На обновление материально-технической базы этих учреждений было направлено более 66 млн рублей.
Также по нацпроекту 149 школ региона получили специализированное оборудование в кабинеты технологии и предмета «Основы безопасности и защиты Родины». В мастерских установлены электродрели и ручные фрезеры, закуплены профессиональные наборы инструментов. Для развития навыков в области швейного дела школы обеспечены современными машинками, портновскими манекенами, гладильными досками и утюгами. Также установили специальные тренажеры для отработки действий в чрезвычайных ситуациях, включая сердечно-легочную реанимацию.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.