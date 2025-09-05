В Пермь прибудет ковчег с частицей святых мощей блаженной Матроны Московской

По благословению главы Пермской митрополии, митрополита Пермского и Кунгурского Мефодия с 9 по 14 сентября в Свято-Троицком кафедральном соборе города Перми (ул. Монастырская, 95) будет пребывать ковчег с частицей святых мощей блаженной Матроны Московской.
Торжественная встреча святыни состоится 9 сентября в 11.00.
Ковчег прибудет в краевую столицу в рамках проекта «Ритмы веры», осуществляющегося по благословению патриарха Московского и вся Руси Кирилла.
Святая Матрона (1885−1952), которая родилась в обычной многодетной крестьянской семье в Тульской губернии, уже в детстве была призвана к испытаниям. Родившись слепой, она на протяжении всей жизни с покорностью несла этот крест. Из-за своей слепоты в детстве она терпела постоянные насмешки от сверстников. Однако ее не покидала искренняя вера в Бога и любовь к храму, где она проводила много времени в молитве. За такое послушание и праведность Матрона получила от Бога дар прозорливости.
В семнадцать лет Матрону постигло новое испытание — у нее отнялись ноги. Однако от этой беды вера ее не исчезла, она постигала волю Божию о себе. С течением лет вера ее только крепла, а народная слава, которая всегда независима от человека, только росла. К блаженной Матроне шли люди — со своими просьбами, мольбами, надеждами.
Перебравшись в 1925 году в Москву, блаженная Матрона стала родной для этого города. До конца своей земной жизни она жила в столице, перебираясь с квартиры на квартиру, терпя преследования со стороны советской власти и завистников, но главное — принимая и утешая приходивших к ней за советом и духовной помощью верующих. Еще при жизни блаженная Матрона сама просила людей обращаться к ней за помощью даже после ее кончины.