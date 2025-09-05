В Пермь прибудет ковчег с частицей святых мощей блаженной Матроны Московской

Святая Матрона (1885−1952), которая родилась в обычной многодетной крестьянской семье в Тульской губернии, уже в детстве была призвана к испытаниям. Родившись слепой, она на протяжении всей жизни с покорностью несла этот крест. Из-за своей слепоты в детстве она терпела постоянные насмешки от сверстников. Однако ее не покидала искренняя вера в Бога и любовь к храму, где она проводила много времени в молитве. За такое послушание и праведность Матрона получила от Бога дар прозорливости.