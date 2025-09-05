В Нижнекамске и Камских Полянах в Татарстане открылись кадровые центры

«Кадровые центры все больше ориентируются на тесное сотрудничество с работодателями для решения вопроса обеспеченности кадрами. В Нижнекамске эта работа ведется очень активно — я знаю, что за последние три года здесь привлекли более 4 тысяч человек на промышленные предприятия. Условия, которые сегодня созданы в кадровом центре, поднимут планку их деятельности еще выше», — отметила министр труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан Эльмира Зарипова.