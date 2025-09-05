В Нижнекамске и Камских Полянах в Татарстане открылись кадровые центры

Два кадровых центра «Работа России» открылись в городе Нижнекамске и поселке городского типа Камские Поляны Республики Татарстан, сообщает региональный исполнительный комитет Нижнекамского муниципального района. Ремонт объектов проводился по нацпроекту «Кадры».
В обновленном здании центра в Нижнекамске находятся кабинеты по профконсультации и развитию карьеры, зоны приема работодателей, окна первичного приема, зал ожидания с детским уголком и просторное помещение для проведения семинаров. Также в работу внедрили цифровые сервисы и инклюзивные электронные панели. Позже там планируют создать рекрутинговый центр.
Кадровый центр в Камских Полянах открыли в режиме видеоконференцсвязи. Он будет обслуживать около 32 тыс. человек.
«Кадровые центры все больше ориентируются на тесное сотрудничество с работодателями для решения вопроса обеспеченности кадрами. В Нижнекамске эта работа ведется очень активно — я знаю, что за последние три года здесь привлекли более 4 тысяч человек на промышленные предприятия. Условия, которые сегодня созданы в кадровом центре, поднимут планку их деятельности еще выше», — отметила министр труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан Эльмира Зарипова.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.