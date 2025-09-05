Представители партии помогают обустраивать детские сады в Новосибирской области

"Поддержка детских садов должна быть не разовой акцией, а системная работа, которая требует внимания к каждому учреждению, — отмечает Светлана Вишнекова. — Наша задача — не просто помочь с ремонтом, а создать среду, где каждый ребенок сможет раскрыть свой потенциал, чувствуя себя защищенным и окруженным заботой.