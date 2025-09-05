В Иркутской области начался отопительный сезон. С 3 сентября начали давать тепло в дома и социальные объекты Катангского района, а в Ербогачене подключили уже семь домов и два соцобъекта. Как сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Игорь Кобзев, отопительный период начинается, если в течение 5 дней подряд температура воздуха не превышает 8 градусов.