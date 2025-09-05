В Иркутской области начался отопительный сезон. С 3 сентября начали давать тепло в дома и социальные объекты Катангского района, а в Ербогачене подключили уже семь домов и два соцобъекта. Как сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Игорь Кобзев, отопительный период начинается, если в течение 5 дней подряд температура воздуха не превышает 8 градусов.
— Также в Приангарье идут ремонтные работы на сетях тепло- и водоснабжения, на электрических сетях. По показателем готовности жилищный фонд оценивается в 84%, теплоисточники — 85% и инженерные сети — 90%, — уточнил глава Иркутской области.
В этом году топлива доставлено на 32% больше, чем годом ранее. Законтрактовано более 82,7 тысячи тонн ресурсов, свыше 48 тысяч тонн угля и нефтепродуктов уже доставили в Киренский, Катангский, Мамско-Чуйский и Бодайбинский районы.