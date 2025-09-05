«Только за наличные»: волгоградцы столкнулись с проблемами на АЗС

Как рассказали ИА «Высота 102» горожане, на многих АЗС залить бак бензином уже второй день подряд можно только за наличные. Однако бумажные деньги с собой есть не у всех. В итоге водители вынуждены уезжать, так и не заправившись. Проблема связана с отсутствием интернета — аппараты в офисах АЗС «замерли».